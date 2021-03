L’équipe BMW officielle entre en piste cette saison avec la nouvelle M 1000 RR. Le BMW Motorrad World Endurance Team multiplie les séances d’essais pour affiner les réglages de son modèle 2021. Rencontre avec le BMW Motorrad World Endurance Team lors de ses essais au Mans qui accueille les 24 Heures Motos les 17 et 18 avril, course d’ouverture du Championnat du Monde FIM EWC.

En essais sur le circuit Bugatti cette semaine, le BMW Motorrad World Endurance Team a entamé son programme d’essais très chargé dès janvier dernier. « Tout est nouveau, explique Werner Daemen, team manager, donc il y a beaucoup de pièces à créer et à adapter sur ce nouveau modèle BMW. »

Pour gérer cette course avant même le début du Championnat du Monde FIM d’Endurance, l’équipe officielle BMW multiplie les séances d’essais. « Nous avons établi un plan de tests pour boucler 4 500 km, précise Steven Casaer, directeur technique. C’est un parcours équivalent à une course de 24 heures et on y est presque. Nous avons aussi un important programme de développement avec Dunlop pour sélectionner les bons pneumatiques. »

FIM EWC Yoshimura SERT Motul en piste au Mans IL Y A 7 HEURES

Cette nouvelle machine sera donc à découvrir face à la concurrence en avril prochain aux 24 Heures Motos. L’équipe BMW Motorrad World Endurance Team semble très confiante face aux évolutions de ce modèle 2021. « On gagne en performance et je dirais presque en fiabilité, ajoute Steven Casaer. Les systèmes de backup et de sécurité ont évolué. Par exemple, si un pilote fait un tout droit dans un bac à sable, le traction-control reconnait cette phase. Le pilote pourra couper le traction-control pour patiner et sortir du bac. »

La nouvelle BMW M 1000 RR se repèrera facilement en piste grâce à ses ailerons aérodynamiques. « Ce n’est pas qu’esthétique, précise Steven Casaer. C’est impressionnant car cela a vraiment un effet aérodynamique et beaucoup d’influence sur le châssis. Nous avons fait des tests dans toutes les circonstances pour affiner les réglages ».

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Dunlop, nouveau partenaire Webike SRC Kawasaki France Trickstar 05/03/2021 À 17:48