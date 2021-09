L’équipe officielle BMW décroche la pole position provisoire à l’issue des premières qualifications du Bol d’Or perturbées par de fortes averses. BMW Motorrad World Endurance Team devance Yoshimura SERT Motul et le Team Bolliger Team Switzerland.

BMW Motorrad World Endurance Team prend une option sur la pole position au cours d’une première séance de qualifications particulièrement arrosée. Markus Reiterberger et Ilya Mikhalchik ont assuré le meilleur temps cumulé au tour pour placer la BMW en tête de classement. Javier Forés, blessé à l’épaule suite à une chute ce matin en essais libres, n’a pas pris la piste d’autant plus qu’un véritable déluge s’est abattu sur sa session réservée aux pilotes 2.

Yoshimura SERT Motul, dont les trois pilotes, Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli sont entrés en piste, décroche la 2e place sur la grille provisoire.

FIM EWC F.C.C. TSR Honda France domine les essais libres au Bol d’Or IL Y A 7 HEURES

Le Team Bolliger Team Switzerland qui a, comme BMW, fait l’impasse sur la session pilotes 2, accroche la 3e place devant le YART – Yamaha Official EWC Team avec Niccolò Canepa, Marvin Fritz et Karel Hanika et le Wójcik Racing Team.

Le 3ART Best of Bike (Nicolas Escudier, Matthieu Lagrive et Martin Renaudin) décroche la 6e position sur la grille provisoire. Matthieu Lagrive, pilote 2 de cette Yamaha privée, a été particulièrement impressionnant en s’imposant largement sur une piste détrempée.

Il devance ERC Endurance-Ducati et le F.C.C. TSR Honda France.

En 9e position et premier Superstock, le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore, prend le meilleur sur le VRD Igol Experiences.

Seul team officiel hors du Top10, Webike SRC Kawasaki France Trickstar pointe en 15e place.

La seconde séance qualificative demain matin vendredi à partir de 9 h 55 devrait se dérouler sous le soleil. Les places sur la grille de départ seront donc à rejouer sur une piste sèche pour ce Bol d’Or 2021.

Le départ de la course sera donné samedi à 15 h.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le Tati Team Beringer Racing, nouvel animateur en FIM EWC HIER À 16:33