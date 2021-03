L’équipe officielle BMW a posé ses marques dès la première journée d’essais au Mans. BMW Motorrad World Endurance Team a dominé la concurrence. VRD Igol Experiences confirme ses ambitions en signant la 2e performance du jour devant les écuries officielles.

Avec un tour en 1’36.096, BMW Motorrad World Endurance Team a un peu assommé la concurrence au Mans. L’équipe BMW bat déjà le record du meilleur tour en course aux 24 Heures Motos signé en 2017 par Randy de Puniet (1’36.408). Pour sa deuxième saison FIM EWC et sa première entrée avec la BMW M 1000 RR, l’équipe de Werner Daemen pose clairement les jalons d’une chasse au titre mondial.

Autre équipe très en forme dès ces essais préparatoires aux 24 Heures Motos, VRD Igol Experiences. Ce team privé français sur Yamaha attaque sa troisième saison en FIM EWC avec l’objectif de rivaliser avec les équipes officielles. VRD Igol Experiences l’a prouvé aujourd’hui et devance au chrono F.C.C. TSR Honda France, Yoshimura SERT Motul et Webike SRC Kawasaki France Trickstar. YART Yamaha est la seule équipe officielle absente sur ces tests.

FIM EWC Nouveau départ pour National Motos HIER À 15:09

Le Tati Team Beringer Racing sera aussi à surveiller. Après deux saisons d’apprentissage en EWC, l’équipe française affiche une belle performance avec le 6e temps du jour. Elle devance un autre grand animateur de la dernière saison, le Wójcik Racing Team.

En Superstock, BMRT 3D Maxxess Nevers domine nettement la catégorie devant le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore qui fait son retour en championnat du monde FIM EWC.

Il faudra suivre mercredi, pour une seconde journée de tests, l’évolution d’autres équipes ambitieuses comme 3ART Best of Bike, Moto Ain, Maco Racing, ERC Endurance Ducati, Team LRP Poland et R2CL.

Les 20 meilleurs temps du jour sur le circuit BugattiBMW Motorrad World Endurance Team – 1’36.096

VRD Igol Experiences – 1’36.476

F.C.C. TSR Honda France – 1’36.672

Yoshimura SERT Motul – 1’36.840

Webike SRC Kawasaki France Trickstar – 1’36.842

Tati Team Beringer Racing – 1’37.466

Wójcik Racing Team – 1’37.518

BMRT 3D Maxxess Nevers (SST) – 1’37.745

3ART Best of Bike – 1’37.849

Moto Ain – 1’37.903

Maco Racing – 1’37.912

ERC Endurance Ducati – 1’38.023

Team LRP Poland – 1’38.170

R2CL – 1’38.261

Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore (SST) – 1’38.756

Bolliger Team Switzerland – 1’38.899

OG Motosport by Sarazin (SST) – 1’39.134

JMA Action Bike (SST) – 1’39.246

Junior Team LMS Suzuki (SST) – 1’39.359

Fast Team Racing (SST) – 1’39.463

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC REMUS en piste avec F.C.C. TSR Honda France HIER À 10:38