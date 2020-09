L’équipe officielle BMW arrive très motivée sur la finale à Estoril. Kenny Foray, Markus Reiterberger et Peter Hickman seront au guidon de la S 1000 RR qui vise la victoire au Portugal et une place de le Top3 au Championnat du Monde FIM EWC.

Privé d’une place dans le Top5 aux 24 Heures Motos après une chute en toute fin de course, le BMW Motorrad World Endurance Team se reconcentre pour conclure avec brio sa première saison en FIM EWC. Malgré cet abandon au Mans, deux troisièmes places au Bol d’Or et aux 8 Hours of Sepang permettent à l’équipe officielle belge d’être toujours en course pour le titre. Le BMW Motorrad World Endurance Team arrive aux 12 Hours of Estoril en 4e position au classement provisoire mondial. 45 points les séparent du leader, Suzuki Endurance Racing Team, mais 67,5 points sont à prendre sur la finale au Portugal.