Le BMW Motorrad World Endurance Team prendra le départ de la manche décisive du Championnat du monde d’Endurance de la FIM depuis la pole position, sa première en EWC et un coup de boost supplémentaire pour ses chances de titre.

L’écurie belge est une des cinq qui sont fermement engagées dans la lutte pour la très convoitée couronne des Constructeurs à l’occasion de l’édition marquant le centenaire de la course du Bol d’Or, longue de 24 heures, et sa performance sur le Circuit Paul Ricard fait que trois équipes différentes auront signé au moins une pole en cette saison très ouverte.



Les résultats étant basés sur la moyenne des chronos des deux pilotes les plus rapides de chaque équipage sur les deux séances de qualification (jeudi et vendredi), les meilleurs temps réalisés par Markus Rieterberger et Illya Mykhalchyk, sur leur BMW M1000RR équipée de Dunlop, se sont avérés décisifs dans le sud de la France.



Après avoir terminé en tête de la Première Qualification avec un tour en 1’52”267, l’Allemand a confirmé dans la Seconde Qualification en signant un rapide 1’51”693. Cependant, c’est son équipier ukrainien qui a fixé le chrono de référence à 1’51”641.



Dans la catégorie Superstock soutenue par Dunlop, le Wójcik Racing Team s’est emparé de la pole pour la seconde fois consécutive en Coupe du monde d’Endurance de la FIM, après y être déjà parvenu lors des 24H SPA EWC Motos en juin.



Plus d’information à suivre…

