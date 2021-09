La moto N.1 de l'équipe Yoshimura-Sert-Motul semble inatteignable dans sa marche vers une 18e victoire pour Suzuki au Bol d'Or, alors que 21 équipages sur les 41 engagés ont jeté l'éponge à trois heures de l'arrivée dimanche de la célèbre course d'endurance sur le circuit du Castellet (Var). Derrière l'équipage de pointe Black-Simeon-Guintoli qui a déjà bouclé plus de 600 fois les 5,673 km du circuit Paul Ricard, la Yamaha N.96 de Moto Ain, pilotée par Randy De Puniet, Robin Mulhauser et Roberto Rolfo maintient un écart constant d'une quinzaine de tours depuis plusieurs heures.

L'équipe dirigée par Pierre Chapuis, deux fois championne du monde en catégorie Superstock (SST), participe pour la première année à l'élite du championnat du monde d'endurance, et tient à assurer sa deuxième place. Tout comme la Suzuki N.1, elle fait figure de survivante de la catégorie EWC après la nuit pluvieuse qui a vu les abandons se multiplier. A l'exception de la moto tenante du titre (2019), tous les favoris ont connu des pannes (BMW, YART) ou des chutes (Ducati ERC Endurance, Kawasaki N.11 et N.4 bien que cette dernière a repris la piste en dernière position).

Les SST font le spectacle

Voire les deux à l'image de la Honda N.5, victime de deux chutes avec son pilote japonais Yuki Takaashi, avant que ce dernier ne tente une "remontada" de tous les diables sous la pluie, présente à partir de minuit, finalement abrégée par une panne alors que la moto franco-japonaise était revenue en 3e position.

Plus de peur que de mal pour Vitali sur la Kawasaki 33 au Bol d'Or

Les EWC hors course, les SST ont assuré le spectacle, ces motos étant plus proches des modèles de série, avec des performances plus proches entre elles également. Mais là aussi les pannes et les chutes ont frappé les habitués de la catégorie : exit la N.18 des pompiers, le Team 33, la 3ART ou l'équipe National Motos... La Kawasaki N.24, la Honda N.41 et la Suzuki N.44 continuent de batailler pour savoir laquelle prendra la dernière place sur le podium à l'arrivée à 15h00 (GMT+2).

