Le SERT et Suzuki ont terminé samedi soir leur aventure de plus de quatre décennies au Bol d'Or sur un abandon causé par un problème de moteur, la Ducati N.6 menant la course sur le circuit Paul-Ricard du Castellet. La Ducati précédait à l'approche des six heures de course la Kawasaki N.4 et la Suzuki N.333, des motos qui ont bénéficié des abandons de deux des grands favoris, la Suzuki N.1 et la BMW N.37.

Pour la Suzuki N.1 de l'équipe Yoshimura SERT, la sentence est tombée samedi en début de soirée, après que les mécaniciens ont passé près de trois heures à tenter de réparer le moteur. Tenant du titre et leader du championnat du monde d'endurance (EWC), le SERT a été victime d'un incident mécanique au 34e tour, annulant un bon début de course réalisé par le Français Gregg Black, double vainqueur du Bol d'Or (2019 et 2021).

Premier coup de théâtre : un problème mécanique contraint la Suzuki N.1 à rentrer

Le SERT pourrait également du coup devoir abandonner le titre de champion EWC à Kawasaki, troisième avec le Tati Team Beringer. Ni la Yamaha du YART, 2e du classement avec 107 points mais arrêtée à son stand depuis le 104e tour en raison d'un incident mécanique, ni BMW (3e avec 97 points) contrainte à l'abandon, ne pourront déloger le SERT.

La BMW N.37 aussi

La BMW N.37, partie en pole position, s'est retirée de la course après un problème mécanique survenu au 66e tour. De retour sur la piste après un premier passage dans les stands, la BMW du Motorrad World Endurance TEAM, pilotée par l'Allemand Markus Reiterberger, l'Ukrainien Illya Mykhalchyk et le Français Jérémy Guarnoni, n'a pu effectuer que deux tours avant de devoir revenir dans son garage.

Nouveau rebondissement avec la chute de la BMW N.37

La Kawasaki N.11, qui occupait encore la 2e place après plus de trois heures de course, a également été affectée par un incident mécanique au 116e tour. Tous ces malheurs des écuries de la catégorie EWC ont profité aux membres de la catégorie Superstock, des motos à la puissance inférieure. La Yamaha N.777 s'affichait ainsi à la 5e place.

Le Bol d'Or est la dernière course du calendrier du championnat du monde EWC, après les 24 Heures du Mans et les 24 Heures de Spa, qui ont eu lieu en juin, et les 8 Heures de Suzuka, disputées début août. Suzuki est la marque la plus titrée avec 18 victoires au Castellet mais a annoncé son retrait de l'EWC, ainsi que du MotoGP, à la fin de cette saison.

Reiterberger impeccable, la Yamaha n°7 ne démarre pas : revivez le départ en vidéo

