Le compte à rebours avec l’édition marquant le centième anniversaire du Bol d’Or, manche décisive du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, est lancé.

En attendant la célèbre course qui se déroulera sur le Circuit Paul Ricard, dans le sud de la France, du 15 au 18 septembre, FIMEWC.com mettra en lumière les prétendants, célébrera les anciens vainqueurs et fournira toutes les informations clés concernant la finale de l’EWC – et bien plus encore.



Le teaser vidéo estICI.



Les informations concernant la billetterie sontICI.



Le programme et les horaires provisoires sontICI.

