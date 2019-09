Bol d’Or, J-2

36 équipes sous contrat et 20 nationalités représentées parmi les 56 teams au départ du Bol d’Or 2019. La 83e édition sera lancée sur le Circuit Paul Ricard samedi 21 septembre à 15 h.

Sur la liste des engagés, le numéro 1 est désormais plaqué sur la ZX-10RR du Webike SRC Kawasaki France, nouvelle appellation de l’équipe championne du monde en titre qui va défendre cette couronne mondiale avec le soutien de ce nouveau partenaire japonais. Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa sont au guidon de la ZX-10RR #1.

Ils croiseront plusieurs rivaux sur la route du titre FIM EWC 2019-2020. Le F.C.C. TSR Honda France et Suzuki Endurance Racing Team repartent, comme l’équipe championne du monde, avec des équipages inchangés, Josh Hook, Freddy Foray et Mike di Meglio pour la Honda japonaise, Vincent Philippe, Etienne Masson et Gregg Black pour la Suzuki française. Autre opposant officiel de taille, le YART Yamaha. L’équipe autrichienne sera au départ du Bol d’or avec Loris Baz, Marvin Fritz et Niccolò Canepa. L’équipe belge du BMW Motorrad World Endurance Team est un nouveau venu très attendu parmi les teams officiels et aligne un trio cosmopolite avec l’Ukrainien Ilya Mikhalchik, l’Allemand Julian Puffe, le Français Kenny Foray et le Belge Bastien Mackels en pilote remplaçant.

20 nationalités seront représentées parmi les 56 équipes au départ samedi à 15 h. 36 équipes sous contrat, 19 teams Formula EWC et 17 Superstock, s’engagent à participer à l’intégralité du Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020. Ces 36 équipes seront au départ des 8 Hours of Sepang, nouvelle manche FIM EWC, avec la prise en charge logistique d’Eurosport Events, promoteur du championnat.

Pour le Bol d’Or, première des cinq manches de la saison, les premières confrontations en piste débuteront jeudi matin avec les essais libres.

Bol d’Or 2019 - Liste des engagés

