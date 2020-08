Bolliger Team Switzerland prépare la relève

De notre partenaire Fimewc.com

L’équipe suisse Bolliger arrive aux 24 Heures Motos avec un équipage recomposé et cosmopolite autour de son pilier Roman Stamm qui annonce boucler sa dernière course d’Endurance au Mans.

En piste mi-juillet au Mans pour les essais privés, le Bolliger Team Switzerland a réuni son nouvel équipage pour la prochaine épreuve FIM EWC, les 24 Heures Motos disputées les 29 et 30 août sur le circuit Bugatti.

Alors que Roman Stamm, pilote suisse fidèle au Bolliger Team Switzerland depuis 2002, a décidé de raccrocher le cuir après ces 24 Heures Motos, la Kawasaki #8 Bolliger sera aussi confiée à ceux qui vont assurer la relève, le Néerlandais Nigel Walraven et l’Allemand Jan Bühn. Le Suédois Jesper Pellijeff, 20 ans et champion Superbike suédois, sera pilote de réserve au Mans.

Dans le staff aussi, la relève se précise. Kevin Bolliger, le fils de Hanspeter, fondateur de cette équipe historique en Endurance mondiale, est de plus en plus impliqué dans la gestion du team. Le Bolliger Team Switzerland est, avec le Suzuki Endurance Racing Team, l’une des plus anciennes équipes engagées en FIM EWC.

Grâce à un accord avec l’importateur Pirelli en Allemagne, le Bolliger Team Switzerland, historiquement lié au manufacturier italien, se présentera encore en pneus Pirelli aux 24 Heures Motos 2020.

