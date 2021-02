La carrière de Broc Parkes a débuté à la fin des années 90 dans son pays avant de s’internationaliser très rapidement. Champion d’Australie 125 et 250 Production en 1999, il termine 3e du Championnat All Japan X-Formula avant de s’engager en Championnat du Monde Superbike. C’est en Championnat du Monde Supersport qu’il sera le plus remarqué avec deux places de vice-champion en 2004 et en 2007. Broc Parkes a également inscrit son nom sur les tablettes du MotoGP et du championnat British Superbike.

A 39 ans, après une carrière internationale intense, Broc Parkes annonce vouloir se recentrer sur sa vie familiale.

« Je rentre en Australie pour passer plus de temps et commencer à vivre une vie « normale » avec mes enfants. Ils ont passé toute leur vie à me suivre ou à m’attendre au gré de mes engagements sportifs. Je pense que c’est le bon moment donner la priorité à ma famille et de faire partie de leur vie quotidienne. Il est temps pour moi de donner la priorité à leurs désirs et à leurs besoins et d’honorer mon engagement en tant que père. »Broc Parkes annonce qu’il gardera pourtant un lien avec le monde du sport moto.« Bien que cela puisse être mon retrait de la compétition, je ne quitte pas le sport que j’aimais et qui m’a tant donné. Je continuerai à travailler avec Yamaha comme pilote d’essais et comme coach sur la saison 2021. »