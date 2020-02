Remarqué au Bol d’Or 2019, Wójcik Racing Team affirme ses ambitions. Broc Parkes, pilier du YART Yamaha depuis 2013, rejoint l’équipe polonaise pour les 24 Heures Motos les 18 et 19 avril prochains au Mans.

Le Wójcik Racing Team est connu de tous les fans d’Endurance depuis sa course héroïque au Bol d’Or en septembre dernier. Sur une piste détrempée, la Yamaha #77 de cette équipe polonaise a caracolé en tête en début de course pour terminer sur la 2e marche du podium avec l’Anglais Gino Rea, le Suédois Christoffer Bergman et le Français Axel Maurin.

Troisième au classement provisoire mondial après les 8 Hours of Sepang, 2e épreuve de la saison, le Wójcik Racing Team vise à nouveau le podium aux 24 Heures Motos.

Alors que Christoffer Bergman est retenu par son engagement en Championnat du Monde Supersport, Wójcik Racing Team a recruté un pilote à la hauteur du défi.

L’Australien Broc Parkes rejoint l’équipe polonaise pour prendre le guidon d’une Yamaha R1 qu’il connait parfaitement. Il vient de passer sept saisons au YART Yamaha qui alignera aux 24 Heures Motos, Karel Hanika, Marvin Fritz et Niccolò Canepa.

Remarqué dans le Top5 du Mondial Supersport entre 2004 et 2012, Broc Parkes se consacre depuis 2013 au Championnat du Monde FIM EWC. Il défend aussi les couleurs Yamaha en Asia Road Racing Championship Superbike. Il a pris la 2e place du Superbike ARRC en 2019.

L’article Broc Parkes rejoint Wójcik Racing Team est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com