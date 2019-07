Calendrier inédit en FIM EWC 2019-2020

La prochaine saison du Championnat du Monde FIM d’Endurance s’enrichit d’une toute nouvelle épreuve d’hiver de 8 heures sur le prestigieux Sepang International Circuit dont la première édition aura lieu mi décembre en Malaisie.

Cette nouvelle saison FIM EWC 2019-2020 s’ouvrira avec le Bol d’Or dès le 21 septembre sur le circuit du Castellet en France.

La seconde manche du championnat, marquera l’ouverture des épreuves hivernales en Asie du Sud-Est initiées par Eurosport Events, promoteur du championnat, dans le cadre de sa réforme du calendrier. Cette première édition des 8 Hours of Sepang, fruit de l’étroite collaboration entre la FIM, Eurosport Events, Sepang International Circuit et Mobilityland, sera la manche qualificative des Suzuka 8 Hours 2020. Son format innovant sera le pilier d’un double événement inédit dans le monde des sports mécaniques en Asie en associant pour la première fois de son histoire deux grands rendez-vous auto et moto lors d’un même weekend : les 8 Hours of Sepang se disputeront le samedi 14 décembre 2019 et la grande finale FIA WTCR/OSCARO le dimanche 15 décembre 2019.

La 43e édition des 24h Motos, traditionnellement organisés mi-avril au Mans, et les 8 Hours of Oschersleben qui auront lieu le premier weekend de juin, formeront le cœur du calendrier FIM EWC.

La manche de Suzuka 8 Hours, grande finale du Championnat du Monde FIM d’Endurance, sera pour la première fois de son histoire, exceptionnellement avancée à la mi-juillet : « La course d’Endurance des Coca-Cola Suzuka 8 Hours a une longue histoire de 42 ans, précise Kaoru Tanaka, le nouveau Président de Mobilityland. Elle est récemment devenue la finale du Championnat du Monde FIM d’Endurance et se dispute traditionnellement le dernier dimanche de juillet. En 2020, nous avons décidé d’avancer cet événement pour précéder les festivités des Jeux Olympiques de Tokyo. Disputée le 19 juillet, la course des Suzuka 8 Hours braquera les yeux du monde entier sur le Japon juste avant les Jeux Olympiques. Venez nous rejoindre pour la plus brulante des finales en juillet 2020. »

Le calendrier prévisionnel FIM EWC 2019-2020 compte cinq épreuves

21/22 septembre 2019 - Bol d’Or (24 h) / Le Castellet – France

14 décembre 2019 * – 8 Hours of Sepang / Malaisie

18/19 avril 2020 - 24 Heures Motos / Le Mans – France

6 juin 2020 * - 8 Hours of Oschersleben / Allemagne

19 juillet 2020 – Suzuka 8 Hours / Japon

* course le samedi

