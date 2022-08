Le YART – Yamaha Official Team EWC a été dans le coup d’entrée sur la troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka ce week-end.

Ce vendredi a vu Niccolò Canepa se montrer le plus rapide en Q1 dans la session réservée aux pilotes Jaunes, l’Italien signant aussi le meilleur temps de sa période en piste lors des essais de nuit avant d’être devancé par son coéquipier Marvin Fritz qui a pris la piste en dernier pour l’équipe.



“Je suis très, très content de cette journée, car nous avons réussi à faire quelques tours très rapides”, a dit le pilote italien de la YZF-R1 chaussée de Bridgestone. “Je dois dire merci à toute l’équipe car ils travaillent tous très, très bien.”



“Personnellement, je suis content de mon 2’05”8 car c’est presque une seconde plus vite que mon meilleur temps de 2019, ce qui veut dire que nous travaillons dans la bonne direction sur la moto et que nous avons trouvé quelques très bonnes solutions. Je dois dire aussi que les pneus sont parfaits.”



L’équipage du YART, composé de Fritz, Canepa et Karel Hanika, a terminé la journée à la deuxième place des qualifications, abordant le Top 10 Trial de ce samedi en très bonne position.



“Je suis très confiant désormais et nous attendons ce Top 10 Trial avec impatience”, a poursuivi Canepa.



“Nous avons eu un très bon rythme tous les trois sur le mouillé, durant les essais de nuit aussi, alors je pense que nous avons un équipage très complet de pilotes rapides. Nous l’avons montré dans toutes les conditions et c’est la clé pour être bons en endurance.”

