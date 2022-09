Quadruple vainqueur du Bol d’Or et commentateur d’Eurosport dans l’allée des stands, Freddy Foray pense que la première heure du Bol d’Or, cet après-midi, sera particulièrement à voir.

Le Français, passé derrière le micro après avoir mis un terme à sa carrière de pilote, est un observateur hautement respecté, populaire et connaisseur dans le paddock du Championnat du monde d'Endurance de la FIM.S'exprimant avant l'édition qui marque le centenaire du Bol d'Or, laquelle doit débuter à 15h00 CET, Foray a déclaré : "Ça va être une course très spéciale sur une piste très spéciale. La première heure sera incroyable et vraiment spéciale à regarder.""La lutte entre les équipes d'usine est quelque chose à suivre, car les temps au tour ont été fabuleux [en qualification]. On peut voir depuis cinq ans que la bagarre est très serrée, le niveau des motos est de plus en plus élevé – mais toutes ne peuvent pas finir. J'espère que nous aurons une belle lutte entre toutes les équipes d'usine, mais le plus important sera la fiabilité des machines."Outre les tensions et les contraintes imposées aux motos, Foray a souligné que quelques changements de pilotes clés avant la finale de l'EWC pourraient être décisifs pour l'issue de la course de 24 heures et dans la lutte pour le titre., a rappelé Foray, dont la dernière victoire au Bol d'Or remonte à 2018 avec Mike Di Meglio et Josh Hook.La 85e édition du Bol d'Or est la manche décisive du Championnat du monde d'Endurance de la FIM.