Voici un résumé de certains des changements apportés au Championnat du Monde d’Endurance FIM pour la saison 2022.

*L’ajout des 24H SPA EWC Motos au calendrier signifie qu’il y aura trois courses de 24 heures dans une même saison du Championnat du Monde d’Endurance FIM.



*Les modifications apportées par plusieurs équipes ont pour conséquence que 13 champions EWC actuels ou passés seront en action en 2022.



*Les 24 Heures Motos reviennent à leur date de la mi-avril, tandis que les 8 Heures de Suzuka, au Japon, font leur retour après deux ans d’absence pour cause de COVID-19.



*Le Dunlop Superstock Trophy récompense les concurrents de la catégorie Superstock dans le cadre de l’accord avec le fournisseur unique de pneus pour cette catégorie.



*En conséquence, le Dunlop Independent Trophy devient l’Independent Trophy et continue de récompenser les équipes de Formula EWC et Superstock qui concourent sans le soutien d’un manufacturier de pneus.



*Les résultats des qualifications sont basés sur le temps moyen des deux pilotes les plus rapides de chaque équipage (les résultats du quatrième pilote ne sont pas pris en compte). Auparavant, les résultats étaient basés sur la moyenne de trois pilotes.



*Tous les motards d’un même équipage doivent se qualifier dans une fourchette de 108 % par rapport à l’équipage le plus rapide de la catégorie concernée.



*Stäubli est le fournisseur unique du système de remplissage rapide de carburant homologué par la FIM pour le Championnat du Monde d’endurance et la Coupe du Monde FIM de 2022 (année de transition) à 2031. Bien que son utilisation ne soit pas obligatoire cette année, le système est disponible à la vente ou à la location pour toutes les équipes qui souhaitent se préparer à l’utilisation obligatoire du système de remplissage rapide de carburant homologué par la FIM pour 2023 et au-delà.

Ad

FIM EWC Le programme de ce vendredi en EWC IL Y A 30 MINUTES

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC 24 Heures Motos, flash essais en nocturne : BMW leader de nuit en EWC IL Y A 12 HEURES