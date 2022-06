Le Championnat du Monde d’Endurance de la FIM a fait son retour pour de bon sur le Circuit de Spa-Francorchamps, dont il était absent depuis 2001, avec le départ des 24H SPA EWC Motos à 13h00 CET ce samedi.

Après un départ spectaculaire, la première heure de course a offert une lutte incessante en tête et de multiples changements de leader, les cinq pilotes du top 5 – Gregg Black, Marvin Fritz, Josh Hook, Florian Marino et Markus Reiterberger – menant chacun leur tour à coup de nombreux dépassements ravissant le public présent sur place ou qui suit la retransmission en direct tout autour du monde.



Au terme de cette première heure, Yoshimura SERT Motul occupe la première place devant F.C.C. TSR Honda France et le YART – Official Team EWC, qui s’est élancé de la pole position mais a perdu de précieuses secondes lors d’un départ un peu hésitant.



Florian Marino était, on l’a dit, impliqué dans la passionnante bagarre pour la tête quand il est tombé à la chicane après être entré en collision avec Rodi Pak, pilote de l’équipe Pitlane Endurance, ce que les commissaires ont considéré comme un incident de course.

