Dans une discipline aussi exigeante que l’Endurance, Champion Lubricants trouve un parfait terrain d’application pour mettre en valeur la notoriété et la crédibilité de sa toute nouvelle gamme moto 360° lancée fin 2019. Cette gamme très complète se compose de lubrifiants mais aussi de produits de nettoyage et de refroidissement. De plus, elle se décline sur tous les niveaux d’utilisation, du motard occasionnel au compétiteur de haut niveau.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events « Nous sommes heureux de voir entrer les lubrifiants Champion comme Partenaire officiel FIM EWC, aux côtés de Tag Heuer, Dunlop et Webike. Nous connaissons les performances de leurs produits et sommes en contact avec la marque depuis le lancement l’an dernier de leur gamme motos 360°. Champion sera à nos côtés dès les 24 Heures Motos qui marque la reprise du championnat et promet un beau spectacle sur la piste. »

Frédéric Decroix, Global Marketing Director of Champion Lubricants« Le Championnat du Monde FIM d’Endurance offre un spectacle époustouflant qui pousse les hommes et les machines à la limite, qui demande courage, concentration et détermination tout autant que performance, innovation et fiabilité. En concordance avec l’engagement de la marque Champion de « Délivrer le Plein Potentiel », il faut que pilote et machine soient en parfait accord pour que les concurrents puissent donner le meilleur durant toute la course. Mieux encore, dans cette recherche commune du plus haut niveau, ce partenariat offre une vitrine incroyable pour mettre en valeur la puissance de la marque Champion tout en soutenant le plus haut niveau de la compétition moto. Malgré les reports et les perturbations dus à la crise sanitaire, nous sommes très enthousiastes de lancer ce partenariat sur ce circuit du Mans mondialement connu. »