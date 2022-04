Hugo Clere, pilote du Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore, a fêté la pole position de son équipe dans le Dunlop Superstock Trophy en lançant un avertissement.

Le Français a rejoint ses compatriotes Baptiste Guittet et Philipp Steinmayer en tête du Dunlop Superstock Trophy à l’issue des qualifications pour les 24 Heures Motos, qui ouvrent la saison du Championnat du Monde d’Endurance FIM ce week-end.



“Nous sommes satisfaits, car c’est une pole position. Nous savions que nous pouvions faire cette performance ce matin à cause des températures froides, qui représentaient bien sûr les meilleures conditions pour nous. Je suis content, nous avons eu de très bons temps au tour, nous avons fait le job et moi aussi.”



Et Clere de poursuivre :“Le plus important maintenant, c’est la course. Nous nous souvenons que l’année dernière, la Yamaha n° 18 avait obtenu la pole position dans la catégorie Superstock mais, malheureusement, nous avions eu un début de course très malchanceux et nous nous étions arrêtés assez tôt dans la course. Nous sommes de retour en pole position, nous espérons vraiment pouvoir terminer la course – et, bien sûr, l’objectif est un podium dans la catégorie Superstock.”

Ad

FIM EWC Les fans belges vont pouvoir suivre la saison EWC en direct sur la RTBF IL Y A UNE HEURE

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le programme de ce samedi en EWC IL Y A UNE HEURE