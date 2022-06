Kevin Manfredi a fêté la pole position du Dunlop Superstock Trophy et de la Coupe du Monde d’Endurance FIM pour les 24H SPA EWC Motos en révélant comment le voyage dans le temps de son coéquipier Danny Webb l’a aidé à atteindre la première place.

Webb connaissait déjà le Circuit de Spa-Francorchamps pour avoir piloté des motos classiques lors de diverses démonstrations et courses sur le légendaire tracé belge. N’ayant jamais piloté dessus, même avant sa rénovation pour cette manche de l’EWC, l’Italien s’est appuyé sur les connaissances de Webb pour s’acclimater à cette piste extrêmement exigeante.



“Après la blessure, tout va bien maintenant. Au Mans, je ressentais un peu plus la douleur, mais maintenant ça va. Danny [Webb] m’a beaucoup au niveau de la moto et de la piste. Il connaît le tracé depuis les courses de moto classiques et ça a été important pour mon temps au tour. Je n’étais pas à la limite et il était peut-être possible d’aller un peu plus vite. Maintenant, j’espère juste obtenir le meilleur résultat possible pour l’équipe, mais c’est une nouvelle course pour tout le monde et peut-être le plus grand défi, car tout peut arriver.”



BMRT 3D Maxxess Nevers, dont l’équipage inclut le Belge Loris Cresson, a pris la deuxième place dans une catégorie Superstock très disputée, devant le National Motos Honda, le Team 18 Sapeurs Pompiers CMS Motostore et le Team LH Racing.

