La famille de Gino Rea a confirmé que l’état du pilote F.C.C. TSR Honda France reste stable dans un communiqué publié récemment, mais ajouté que son rétablissement allait “dans la bonne direction.”

Le pilote britannique a été blessé lors d’un accident dans le cadre des 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, il y a eu une semaine hier (samedi).



Le post publié sur Instagram comprend un message du docteur s’occupant de Rea, hospitalisé au Japon. On peut y lire :



“Sa condition ce matin était stable. Une fois que nous avons réduit la dose de médicament anesthésiant, il a ouvert les yeux et établi un contact visuel à très court terme. Nous avons pu lui tenir la main. Pour assurer sa sécurité, nous lui avons administré un sédatif, ce qui favorisera son rétablissement.”



Publié par les familles Rea et Berdini, le message ajoutait que le pilote de 32 ans avait“ouvert les yeux pour de courtes périodes ainsi que bougé ses jambes et ses bras à plusieurs reprises. Il va dans la bonne direction. Merci encore pour tout votre soutien”.



Gino, les familles Rea et Berdini, les amis de Gino et l’équipe F.C.C. TSR Honda France sont dans le cœur et les pensées de toute la famille du FIM EWC.



#keepfightingGino

