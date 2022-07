Le Yamalube YART Yamaha Official EWC Team s’est remis de sa cruelle déception des 24H SPA EWC Motos avec la manière grâce à une performance impressionnante lors des essais précédant les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM 2022.

La structure basée en Autriche a terminé les deux journées d’essais sur le célèbre tracé japonais, au début de ce mois, avec le deuxième meilleur temps en 2’06”662 et le plus rapide parmi les équipes régulièrement engagées.



Le pilote allemand Martin Fritz, qui fait partie de l’équipage du YART EWC aux côtés de Niccolò Canepa (Italie) et de Karel Hanika (République tchèque), a eu l’honneur de signer le meilleur temps du trio, lors de l’ultime séance du deuxième jour après que la pluie soit tombée durant la matinée d’ouverture.



“Ces tests ont été géniaux pour nous”, a dit Fritz, qui a battu le record du tracé principal de Suzuka long de 5,821 kilomètres.“Nous avons été rapides dès le début. La première séance était humide, mais durant la deuxième, sur le sec, dès notre troisième tour nous étions déjà dans les 2’08”, et savions donc que nous avions un bon rythme d’entrée. Il nous reste un peu de travail à faire sur la moto, mais nous avons déjà trouvé un bon set-up de base et nos temps le montrent.”



“La semaine de la course, nous aurons aussi notre chef mécanicien Andrew Pitt avec nous – il nous aidera certainement à rouler encore plus vite. Nous avons été rapides tous les trois et avions le même rythme sur nos longs runs. Finir à la deuxième place devant quelques équipes d’usine est satisfaisant, d’autant que la plupart d’entre elles ont déjà roulé en essais sur ce circuit cette année alors que c’était notre première venue ici depuis 2019. Nous sommes contents de ces bons essais et attendons maintenant la course avec impatience.”



Hanika, qui a qualifié le YART en pole sur les deux premiers rendez-vous de la saison EWC, a poursuivi :“C’était sympa de retrouver Suzuka après quatre années d’absence. J’ai dû réapprendre la piste, car c’était la première fois que je pilotais la Yamaha R1 sur ce circuit et il était important de travailler avec mes coéquipiers. Notre objectif principal était de trouver les meilleurs pneus pour les différentes parties de la course et des qualifications. Cela s’est bien passé et nous avons trouvé quelques bonnes solutions. Nous devons encore travailler sur l’électronique, mais c’était excellent côté suspension. L’équipe a fait un travail génial et nous avons progressé séance après séance. Nous sommes prêts à nous battre face aux autres usines et donnerons tout ce que nous avons.”



Les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka auront lieu du 4 au 7 août et feront suite aux 24H SPA EWC Motos, que le YART menait avant d’être contraint à l’abandon par une casse de moteur dans la matinée du dimanche.

Ad

FIM EWC Discovery Sport salue le soutien continu de Suzuki envers les équipes clientes en EWC 15/07/2022 À 10:35

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC La nouvelle équipe EWC KM99 visent des débuts en 2023 et le titre mondial FIM d’ici trois ans 22/06/2022 À 12:01