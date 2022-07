Sylvain Guintoli se prépare pour une “difficile” troisième manche du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, au Japon le mois prochain, mais espère malgré tout jouer la victoire.

Membre du Yoshimura SERT Motul qui a décroché le titre EWC en 2021, le Français fera équipe avec Xavier Siméron et le local Kazuki Watanabe sur ces 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, du 4 au 7 août, sur une Suzuki GSX-R1000R.



“Nous avons eu un bon ressenti avec la moto comme avec les pneus Bridgestone et le reste, alors j’attends la course avec impatience”, a déclaré Guintoli (à droite sur la photo avec un équipier régulier en EWC, Gregg Black) après une séance d’essais positive à Suzuka ce mois-ci.“C’est toujours une course difficile, mais j’espère que nous pourrons essayer de lutter pour un podium.”

