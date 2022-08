Les espoirs de Kawasaki de signer une seconde victoire consécutive aux 8 Heures de Suzuka reposent non pas sur une, mais deux équipes de premier plan.

En plus de l’équipage vedette de Webike SRC Kawasaki France, composé de Randy de Puniet, Florian Marino et Étienne Masson, la marque japonaise peut compter sur sa structure d’usine constellée d’étoiles puisque comprenant deux pilotes de Championnat du Monde Superbike de la FIM, Jonathan Rea et Alex Lowes, ainsi que Leon Haslam qui court dans l’équivalent britannique.



Le trio 100% britannique sera aligné sous la bannière de Kawasaki Racing Team Suzuka 8H, et ses trois membres sont forts d’un beau palmarès en ce qui concerne les victoires dans la manche japonaise du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, qui est inscrite au calendrier pour la première fois depuis 2019 en raison de la pandémie de la pandémie.



Rea, 35 ans, et Haslam, 39 ans, faisaient partie de l’équipage qui a justement remporté les 8 heures de Suzuka en 2019. Quant à Lowes, il s’est classé deuxième il y trois ans après s’être imposé lors des trois éditions précédentes. Haslam est lui aussi un triple vainqueur de ces 8 heures de Suzuka, alors que Rea y a décroché deux succès.



“Je suis très excité d’être de retour au Japon”, dit Rea.“L’objectif à Suzuka est de gagner. Nous l’avons déjà fait et cette saison, je sens, avec Alex et Leon dans l’équipe, que nous avons beaucoup d’expérience ensemble au guidon de la Ninja ZX-10RR. Nous faisons beaucoup d’efforts, beaucoup d’essais, nous prenons ce rendez-vous au sérieux avec un bon line-up de pilotes et beaucoup plus d’expérience. Je sens que le minimum que nous puissions faire sera de lutter pour le podium, mais bien sûr, en endurance tout peut bien se passer et tout peut mal se passer. Nous devrons être très calmes et matures.”



Lowes ajoute :“Suzuka est un événement unique et cette année, c’est ma première course au Japon sur la Kawasaki verte. Je suis fier de porter ces couleurs et de faire équipe avec Jonathan et Leon. Nous avons une bonne équipe et c’est un plaisir de courir devant les fans japonais de Kawasaki.”



Et Haslam conclut :“La dernière fois que je suis venu ici, c’était avec Jonathan et j’ai gagné – j’en ai donc un très, très bon souvenir. J’ai déjà beaucoup travaillé ici au Japon, avec les membres de KRT. Évidemment, les chronos ont tous été compétitifs, ce qui était très bien pour moi. Cette année est difficile dans d’autres championnats, avec quelques soucis, alors venir ici en étant assuré que je reste aussi rapide que n’importe qui est un gros bonus.”

