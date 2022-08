F.C.C. TSR Honda France doit adopter un niveau de concentration digne du MotoGP pour mettre fin à une série d’échecs aux 8 Heures de Suzuka.

Honda n’a pas connu le succès dans sa manche à domicile du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM depuis 2014, mais peut compter sur un groupe de rapides pilotes locaux et leurs équipes en plus de sa formation de pointe en EWC, F.C.C. TSR Honda France, pour viser la victoire dans la Course d’Endurance Coca-Cola des 8 Heures de Suzuka qui aura lieu du 5 au 7 août.



Managée par Masakazu Fujii et représentée en piste par Mike Di Meglio, Josh Hook et Gino Rea, F.C.C. TSR Honda France est la seule équipe de premier plan en EWC à avoir décroché deux podiums dans le championnat cette année. Elle aborde les 8 Heures de Suzuka, avec sa Honda CBR 1000RR-R, à 15 points de Yoshimura SERT Motul, championne FIM EWC en titre, au classement provisoire et est déterminée à mener la course au titre après cette troisième manche.



“Notre objectif est de gagner avec Josh Hook, Gino Rea et Mike Di Meglio”, confirme Fujii-san.“La concentration exigée pour gagner en EWC est désormais du même niveau qu’en MotoGP.”



Josh Hook, qui est monté avec Di Meglio et Rea sur le podium des 24 Heures Motos EWC au Mans, en avril, puis sur celui des 24H SPA EWC Motos en juin, a effectué deux journées d’essais à Suzuka le mois dernier.



“Nous nous attendions à être beaucoup plus compétitifs que nous ne l’avons été [en tests] et nous avons donc beaucoup de travail devant nous, mais nous avançons et c’est le principal”, a déclaré alors l’Australien de 29 ans.“Nous avons utilisé ces deux jours pour essayer de développer la moto autant que possible afin de disposer d’un bon package pour la course. Travailler sur les set-ups de course était notre objectif, pour être rapides mais aussi réguliers avec les pneus par forte chaleur. Nous nous sentons bien, nous avons juste besoin de travailler encore.”



Pas moins de 27 équipages vainqueurs des 8 Heures de Suzuka l’ont été sur une Honda, et la marque est restée invaincue sur cette épreuve de 1997 à 2006. Elle vise maintenant de gagner ce rendez-vous pour la première fois depuis huit ans, quand elle ne pouvait compter que sur sa structure d’usine Team HRC – qui visera la victoire tout comme F.C.C. TSR Honda France.



Kazuhiko Yamano, ancien team manager en MotoGP, emmène cette équipe officielle Honda dont l’équipage de pilotes comprend Tetsuta Nagashima, Takumi Takahashi et Iker Lecuona.“Nous avons du personnel MotoGP à l’année et de nouveaux membres pour amener les technologies HRC dans l’équipe”, dit-il.



L’Espagnol Lecuona, qui court pour Honda dans le Championnat du Monde Superbike de la FIM et a couru précédemment en MotoGP, s’apprête à faire ses débuts aux 8 Heures de Suzuka, alors que Takahashi y a signé le premier de ses trois succès en 2010.

