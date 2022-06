F.C.C. TSR Honda France aborde les 24H SPA EWC Motos avec un niveau de confiance élevé, mais aussi un manque de repos après que ses mécaniciens ont travaillé toute la nuit pour réparer les deux CBR1000RR-R endommagées dans des incidents séparés en qualification.

L’équipe japonaise s’est qualifiée quatrième pour la manche qui débute aujourd’hui en Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, se plaçant clairement en lice pour un second podium consécutif en 2022 après sa troisième place obtenue au Mans en avril.



Cependant, des chutes de Mike Di Meglio et Gino Rea durant la Seconde Qualification, vendredi, les ont tous deux empêchés d’améliorer leur chrono.



S’exprimant en fin de journée, vendredi, le Britannique Rea a déclaré :“Cette journée a été difficile pour nous. Cependant, durant les essais de nuit et la première séance de qualification, nous avons été performants et constants dans des conditions différentes, alors nous restons confiants quant à notre rythme en course. Mais ça va être une course très difficile ici. Certains virages sont très sombres la nuit, et les prévisions météo sont assez mauvaises. Il va falloir être prudents et piloter d’une façon détendue.”



Di Meglio, son coéquipier français, a déclaré :“Je suis un peu déçu car je n’ai pas utilisé de pneu de qualification hier [jeudi], sachant que les conditions seraient meilleures aujourd’hui. J’ai dû commencer avec un pneu usé pour être dans le rythme de Gino. Mais après sa chute, j’ai dû prendre la moto de course et j’ai manqué de vitesse. Après le drapeau rouge, j’ai attaqué pour améliorer, mais j’ai chuté aussi. Je suis désolé pour l’équipe, qui va avoir beaucoup de travail. J’espère que ces accidents ne causeront pas de problème durant la course.”



L’Australien Josh Hook, qui complète l’équipage de la Honda, a ajouté :“Comme nous avons eu des températures très élevées [le jeudi], nous ne voulions pas nécessairement nous concentrer sur la performance car nous avions de bons espoirs pour la séance matinale sur une piste plus fraîche. Mais, malheureusement, ça ne s’est pas aussi bien passé que nous ne l’espérions. Selon moi, nous avons quelques défis à relever du côté de la stratégie d’équipe, des drapeaux rouges et de la gestion des pneus. Mais nous sommes confiants pour la course car nous avons un très bon rythme, et je suis sûr que nous pourrons lutter pour la victoire.”

