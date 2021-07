Les 12 Hours of Estoril, deuxième round du Championnat du Monde FIM EWC 2021, se disputera samedi 17 juillet au Portugal. Les teams ont profité aujourd’hui mardi d’une journée d’essais privés pour reprendre leurs marques sur le circuit proche de Lisbonne.

Sous le soleil mais brassés de fortes rafales de vent, les pilotes avaient pour mission de préparer au mieux la première journée d’essais officiels et de qualifications qui aura lieu jeudi. Pour cette 2e édition des 12 Hours of Estoril, certaines équipes retravaillent sur les bases acquises l’an dernier. C’est le cas pour le YART – Yamaha Official EWC Team, vainqueur 2020, ou le F.C.C. TSR Honda France, deuxième à moins de 25 secondes du vainqueur. Mais d’autres teams découvrent le tracé d’Estoril.

C’est le cas pour deux équipes ambitieuses mais malchanceuses aux 24 Heures Motos, le Tati Team Beringer Racing en EWC ou le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore et le Team 33 Louit April Moto en Superstock.

Pour Moto Ain, vainqueur Superstock à Estoril l’an dernier, la montée en catégorie EWC impose de revoir entièrement la mise au point et de réglages de leur Yamaha R1. Le team manager Moto Ain, Pierre Chapuis, compte sur l’expertise de Randy de Puniet pour être rapidement performant. Le pilote français partage le guidon de la Yamaha Moto Ain avec l’Italien Roberto Rolfo et le Suisse Robin Mulhauser.

La journée a été studieuse aussi pour ERC Endurance-Ducati. L’an dernier au Portugal, l’équipe allemande attaquait sa deuxième course avec la Panigale V4R. Aujourd’hui à Estoril, ERC Endurance-Ducati a reçu le soutien d’un pilote de développement de l’usine italienne accompagné du mécanicien de Scott Redding en championnat du monde Superbike. On surveillera jeudi Mathieu Gines, Louis Rossi et Etienne Masson au guidon de la Ducati #6 pour mesurer les progrès de l’équipe officielle Ducati.

Rendez-vous jeudi dès 11 h heure locale pour les essais officiels et 16 h pour les premières qualifications.

