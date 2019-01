Coup d’envoi pour les 24 Heures Motos

La liste provisoire des 60 équipes retenues pour les 24 Heures Motos 2019 vient d’être dévoilée. 39 teams sous contrat FIM EWC forment le cœur du plateau qui va en découdre sur le circuit Bugatti au Mans les 20 et 21 avril prochain.

Le compte à rebours est lancé pour la 42e édition des 24 Heures Motos. La liste provisoire des engagés vient d’être annoncée lors de la conférence de presse qui se tenait dans les locaux d’Eurosport en région parisienne en présence de Pierre Fillon, président de l’ACO, organisateur de l’épreuve, Jacques Bolle, vice-président de la FIM et président de la FFM, et de François Ribeiro, Head of Eurosport Events.

Les 39 équipes sous contrat engagées sur l’intégralité de la saison FIM EWC 2018-2019 façonnent ce plateau des 24 Heures Motos 2019. L’attrait international du championnat se confirme puisque douze pays sont représentés par les 60 teams au départ avec déjà 19 nationalités du côté des pilotes annoncées à ce jour.

Nouveaux venus en EWC

Cette année encore, le FIM EWC attire de nouveaux grands de la vitesse internationale. Engagé cette saison en EWC, Yamaha Viltaïs Pierret Experiences vient d’annoncer l’arrivée de Xavier Siméon. Ce pilote belge, vainqueur de la Coupe du Monde FIM Superstock 1000 en 2009, a animé le Moto2 de 2010 à 2017 avant de passer en MotoGP en 2018. On l’avait vu aux 24 Heures Motos 2008 en qualité de 4e pilote au Suzuki Endurance Racing Team.

Motors Events a recruté un animateur du championnat anglais BSB Superbike, James Westmoreland. Il fera ses débuts en Endurance au guidon de la Suzuki #50 engagée en Superstock.

Une nouvelle équipe italienne fait aussi son entrée en Endurance aux 24 Heures Motos. SC Project Paton Reparto Corse réunira trois anciens animateurs des championnats du monde Superbike et Supersport, Lorenzo Lanzi, Michel Fabrizio et Luca Marconi, au guidon de la Honda #57.

A 80 jours de l’ouverture de cette 2e manche du FIM EWC 2018-2019, certains teams, comme Honda Endurance Racing, doivent encore dévoiler leurs équipages.

Couverture internationale en progression

La couverture TV internationale est cette année encore en progression. Quinze chaînes diffuseront les 24 Heures Motos en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique Latine. Trois nouveaux canaux de diffusion s’ouvrent en Russie, en République Tchèque et aux Philippines.

En France, les 24 Heures Motos seront à suivre en live sur Eurosport 2, sur la Chaine l’Equipe, et en intégralité sur le player d’Eurosport.

Le départ des 24 Heures Motos 2019 sera donné samedi 20 avril à 15 h.

Liste provisoire des engagés des 24 Heures Motos - 24 janvier 2019

L’article Coup d’envoi pour les 24 Heures Motos est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com