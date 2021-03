Le Champion du Monde 2015 Moto3 rejoint R2CL. L’équipe française est de retour pour une saison complète en FIM EWC avec un équipage 100% anglais : Danny Kent, Luke Mossey et Dan Linfoot.

R2CL est connu pour ses coups d’éclat. L’équipe privée française a bouclé sa saison la plus remarquable en 2013 avec une 4e position au classement mondial et une 2e place aux 24 Heures Motos avec Guy Martin, spécialiste anglais des courses sur route.

En 2021, R2CL revient avec un équipage inédit et 100% anglais mais aussi quasiment sans expérience dans la discipline. En tête de file, Danny Kent, le Champion du Monde Moto3 en 2015. Il sera au guidon de la Suzuki R2CL avec deux compatriotes animateurs du British Superbike, Luke Mossey et Dan Linfoot.

De ces trois pilotes de vitesse, Dan Linfoot est le seul à avoir déjà goûter à l’Endurance pour avoir participé aux Suzuka 8Hours. Cyril Cohen, team manager R2CL, s’engage en connaissance de cause avec trois pilotes de vitesse performants mais presque 100% novices en Endurance. Il nous parle de ses objectifs. « La lucidité dirait que l’objectif est un Top10 mais la passion dit qu’un Top5, ce serait mieux ! Les consignes sont passées auprès des pilotes : ne pas s’enflammer dès le départ et bien se préparer physiquement et sur le plan alimentation pour boucler les 24 heures ».

La Suzuki #2 sera donc à surveiller sur ces 24 Heures Motos.

