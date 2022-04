ERC Endurance-Ducati a désigné Chaz Davies comme remplaçant de Lorenzo Zanetti pour les 24 Heures Motos de la semaine prochaine, première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022.

Le Gallois de 35 ans, prolifique pilote de Superbike avec 32 victoires et ancien champion du monde Supersport, sera associé à David Checa, Xavi Fores et au quatrième pilote, Marc Moser, dans l’équipe allemande au Mans.



Sa convocation fait suite à la chute de Zanetti lors d’une course du Campionato Italiano Velocità sur le circuit de Misano Marco Simoncelli, le week-end dernier, dans lequel l’Italien a été gravement blessé.



Uwe Reinhardt, PDG d’ERC Endurance-Ducati, a déclaré : “Lorenzo est toujours à l’hôpital avec de nombreuses fractures et nous ne sommes pas sûrs qu’il puisse rouler à Spa. Pour Le Mans, c’est Chaz Davies qui le remplacera. Chaz est un ancien pilote d’usine Ducati, il a donc beaucoup d’expérience et j’espère qu’il pourra aller chercher un podium, ce serait très important.”



“C’est vraiment dommage pour Lorenzo parce que le pré-test s’était très bien passé. C’est très décevant de le perdre pour cette course mais c’est un pilier de l’équipe et c’était bien que tous nos pilotes soient dans le même rythme. Mais nous avons parlé pendant une heure avec Chaz et il a dit : OK, je veux rouler. C’est aussi un rêve pour lui.”



Davies, qui a également couru dans les Championnats du Monde 125cc et 250cc et a été trois fois vice-champion du WSBK, avait changé de rôle pour coacher les pilotes 2022 de l’Aruba.it Racing - Ducati Team.



Le Britannique suit en EWC son compatriote Bradley Smith, ancien pilote de MotoGP, qui a rejoint l’équipe MOTO AIN pour la première course disputée de la saison disputée sur un tour d’horloge.



La 45e édition des 24 Heures Motos se déroulera du 14 au 17 avril, le départ étant prévu le samedi à 15h00 CET.

