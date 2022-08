Le BMW Motorrad World Endurance Team est passé de héros à zéro (point) dans le Championnat du Monde d’Endurance de la FIM lors de son abandon aux 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka récemment.

Après une victoire à domicile dans les premières 24H SPA EWC Motos en juin, la formation belge est arrivée au Japon en quête d’un autre succès en EWC. Mais ses espoirs se sont envolés à mi-distance, quand la BMW M1000RR que se partageaient Markus Reiterberger, Illya Mykhalchyk et Jérémy Guarnoni a été ramenée à son stand par Mykhalchyk après une casse rédhibitoire, la machine ne parvenant plus à retenir son liquide de refroidissement.



“C’est assez frustrant de finir la course de cette façon, bien sûr”, a réagi Mykhalchyk.“Nous étions en assez bonne position et il était possible de terminer avec un très bon résultat. Mais nous avons eu ce souci technique. C’est comme ça, mais bien sûr, c’est toujours bon d’avoir quelques datas en plus et nous avons encore fait des pas en avant avec la moto pour les prochaines courses. Nous reviendrons dans la lutte. Globalement, c’était bien de voir les progrès de la moto au fil du week-end, sans avoir beaucoup testé ici avant. Les pneus Dunlop ont aussi bien fonctionné et nous avons toujours été dans le top 10, avec des chronos dans ceux des gars qui avaient d’autres gommes. Cela nous donne de la confiance. Nous allons maintenant laisser cette déception derrière nous et nous concentrer sur la prochaine course.”



Et Guarnoni d’ajouter :“Je suis très déçu de ce résultat. Nous avons fait du très bon travail tout le week-end, avec de gros efforts de l’équipe et des pilotes, et nous avons vraiment tout fait parfaitement. Durant la course, nous avons eu un souci technique qui n’était pas sous le contrôle de l’équipe. Nous espérons que ce problème peut être résolu pour les prochaines courses et que nous pourrons nous battre au Bol d’Or, nous pouvons lutter pour la victoire là-bas.”



Le BMW Motorrad World Endurance Team s’était qualifié neuvième pour la troisième manche de la saison EWC FIM 2022 et a roulé un moment dans le top 7.

