Décisions exceptionnelles pour le FIM EWC 2019-2020

Face à la situation sans précédent de crise sanitaire globale, le Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC adapte la structure de son calendrier et protège ses teams.

Eurosport Events, promoteur du championnat, en accord avec la FIM - Fédération Internationale de Motocyclisme, a remanié le calendrier FIM EWC en tenant compte des restrictions gouvernementales en mesure.

Dans le contexte de confinement actuel, de restrictions des rassemblements et de limitation des déplacements de personnes, les conditions ne sont pas réunies pour organiser les 8 Hours of Oschersleben, course prévue le 6 juin en Allemagne. L’épreuve est annulée et ne sera pas reportée. Inscrite au calendrier du Championnat du Monde d’Endurance depuis 1999, cette grande épreuve est devenue rapidement un rendez-vous incontournable de la discipline en Allemagne.

Le Championnat du Monde FIM EWC 2019-2020 reprendra donc le 19 juillet prochain au Japon avec les Suzuka 8 Hours pour la catégorie Formula EWC puis les équipes EWC et Superstock se retrouveront en France pour les 24 Heures Motos les 29 et 30 août 2020.

La FIM et Eurosport Events ont décidé d’inscrire le Bol d’Or 2020 comme cinquième épreuve et finale de la saison en cours. Après avoir débuté au Castellet en septembre 2019, le championnat du Monde FIM EWC 2019-2020 scellera ses classements mondiaux au Bol d’Or les 19 et 20 septembre prochains.

La FIM, Eurosport Events et les organisateurs des épreuves FIM EWC, conscients des difficultés actuelles rencontrées par les équipes, mettent tout en œuvre pour offrir des solutions de réduction de coût et de soutien aux acteurs du championnat.

Les pré-tests 24 Heures Motos et Bol d’Or seront annulés mais les séances d’essais libres du mardi et mercredi seront prolongées pour donner plus de temps de roulage aux équipes.

Pour aider les teams privés, Eurosport Events dédommagera toutes les motos non-officielles qui auront participé aux 24 Heures Motos et au Bol d’Or, à hauteur de 1500 € par moto.

Questions à François Ribeiro, Head of Eurosport Events

- Quelles priorités vous ont conduit à réformer le calendrier ?

Le monde traverse une véritable tragédie qui a des répercussions sans précédent sur les sociétés et sur toutes formes de rassemblements de personnes. Il y a beaucoup de souffrances. Le monde du sport est heurté violemment par le confinement. Il ne peut y avoir de courses sans conditions de sécurité pour les teams et les pilotes, et la situation sanitaire actuelle ne permet clairement pas d’envisager la tenue des 8 Hours of Oschersleben 2020. Cette épreuve reviendra au calendrier 2021 du 20 au 23 mai. Après avoir repositionné les 24 Heures Motos fin août, nous avons proposé à tous les acteurs du championnat de finir la saison au Bol d’Or avec une belle course. A la suite d’un long confinement et tant de frustrations des passionnés de motos, je suis certain que l’ACO et les Éditions Larivière sauront organiser deux grandes fêtes populaires au Mans et au Castellet. Ce remaniement de calendrier signifie par conséquent que les Suzuka 8 Hours ne seront plus la finale du championnat du monde. Mobilityland, l’organisateur de cette immense course, comprend la situation et partage notre priorité de protéger les intérêts de l’Endurance dans des circonstances si particulières. La saison prochaine démarrera donc à Sepang et finira au Bol d’Or.

- La course des Suzuka 8 Hours ne sera donc plus la finale du FIM EWC. Quelles conséquences pour le championnat ?

Nous monitorons avec l’organisateur des Suzuka 8 Hours la question de l’accès des teams et pilotes non-Japonais à cette course dans un contexte de possible rebond du Covid-19 sur l’archipel

L’épreuve ne sera plus la finale du championnat, donc à ce titre ne bénéficiera plus du bonus de 150% des points.

- La diffusion TV du FIM EWC sera-t-elle perturbée par la crise du Covid-19 ?

Le report des évènements sportifs au-delà de l’été créé inévitablement une congestion de programmes sur les grilles des chaines de télévisions. Eurosport Events est un promoteur qui produit le signal TV des courses, le diffuse et le distribue au-delà d’Eurosport. Nous ferons le maximum pour assurer la meilleure diffusion possible.

- Face aux difficultés budgétaires engendrées par la crise mondiale, comment Eurosport Events est-il en mesure de soutenir les équipes ?

Nous travaillons main dans la main avec l’ACO et les Éditions Larivière pour aider à la réduction des coûts pour les teams. L’aide financière que nous apportons sur les engagements du Bol d’Or va aux teams privés, les plus fragiles, qu’il faut soutenir en ces temps difficiles.

Président de la FIM, Jorge Viegas, a conclu en déclarant : « Nous vivons un moment exceptionnel qui nous oblige à prendre des mesures que nous n’avions jamais imaginé devoir prendre. Le plus important est de maintenir fermement notre volonté de revenir à la compétition moto et de reprendre le Championnat du Monde FIM d’Endurance dès que ce sera possible. Nous travaillons main dans la main avec Eurosport Events, cette nouvelle structure permettra d’avoir un championnat digne de ce nom et de répondre aux attentes de tous ceux qui aiment cette discipline spectaculaire ! »

