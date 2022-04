L’équipe F.C.C. TSR Honda France a fait état de nombreuses ondes positives à l’issue du pré-test des 24 Heures Motos, la semaine dernière.

Mike Di Meglio, Josh Hook et Gino Rea se sont relayés au guidon de la Honda CBR1000RR Fireblade SP sur les 4,185 kilomètres du circuit Bugatti, qui accueillera la première manche du Championnat du Monde d’Endurance FIM 2022 du 14 au 17 avril.



Après les tests, le Français Di Meglio a déclaré :“Ces deux jours ont été très positifs. Nous avons beaucoup travaillé sur la moto au niveau de l’électronique et des réglages pour trouver les bonnes informations, et maintenant nous sommes prêts pour les 24 Heures du Mans.'”



Le Britannique Rea a ajouté :“Ça a été des tests très positifs. Le premier jour, nous avons abattu un gros travail positif sur l’électronique, le châssis et les pneus – avec différents composés pour différentes conditions – et toute l’équipe s’y est mise. Nous essayons d’avoir un rythme régulier qui soit vraiment bon pour nous, et notre rythme de course est très bon. Nous allons dans la bonne direction avec la moto.”

