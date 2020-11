Des panneaux lumineux de haute technologie homologués FIM et FIA seront obligatoires dès 2022 sur les circuits qui accueillent la Formule1 et le MotoGP puis en 2023 pour le World SBK et le FIM EWC.

Installés en bord de piste pour informer les pilotes, ces panneaux lumineux pourront être actionnés par la direction de course ou les commissaires de piste. Ils seront conçus et homologués pour être visibles par tous les temps et quelle que soit la luminosité. Ils afficheront très clairement et rapidement les indications précédemment données par les drapeaux et toutes les informations essentielles en course pour les concurrents comme l’entrée d’un safety car en piste.