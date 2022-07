Discovery Sports Events, promoteur du Championnat du Monde d’Endurance de la FIM, met en évidence son appréciation de la participation de Suzuki Motor Corporation dans l’EWC et sa satisfaction devant la promesse de poursuivre le soutien aux équipes clientes dans cette compétition.

Suzuki Motor Corporation a confirmé, dans un communiqué de presse publié cette semaine, son objectif de“poursuivre notre soutien envers les activités en compétition de nos clients via notre réseau mondial de distributeurs”, tout en“maintenant au maximum nos efforts pour remporter les courses restantes”de la saison 2022.



L’organisation a également confirmé que sa décision de ne pas poursuivre sa participation en tant qu’entité d’usine officielle est due au“besoin de réattribuer des ressources à d’autres initiatives liées à la durabilité”.



François Ribeiro, Directeur de Discovery Sports Events, promoteur de l’EWC, déclare :“Suzuki Motor Corporation est un soutien enthousiaste et de longue date de l’EWC, participant au championnat pour faire la démonstration de son savoir-faire technique et de ses qualités envers ses clients du monde entier. Si une participation officielle est bienvenue, la réussite de l’EWC depuis plus de 40 ans doit beaucoup à l’implication des écuries privées. Leur soutien et leur investissement continu tient une grande part dans le succès et la longévité du championnat, et c’est pourquoi nous attendons déjà l’EWC 2023 avec beaucoup d’impatience et d’excitation.”



Avec le soutien de Suzuki, l’équipe Yoshimura SERT Motul, basée en France et née de la fusion entre les structures Yoshimura et du Suzuki Endurance Racing Team (SERT), a remporté le Championnat du Monde d’Endurance de la FIM en 2021 et mène le classement provisoire cette saison, avant les 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, grâce à sa victoire lors des 24 Heures Motos, en avril au Mans, et à sa quatrième place aux 24H SPA EWC Motos le mois dernier. Depuis que Discovery Sports Events (anciennement Eurosport Events) est devenu promoteur de l’EWC, le Suzuki Endurance Racing Team a décroché le titre au terme de la saison 2019-2020 ainsi qu’en 2015 et 2016.

