Si vous cherchiez encore de bonnes raisons pour vous rendre au Castellet entre le 16 et le 19 septembre pour vivre le Bol d’Or, en voici dix pour vous décider à prendre la route du circuit Paul Ricard.

Le retour du Bol d’Or après l’annulation de l’édition en 2020Privé de Bol d’Or l’an dernier pour cause de pandémie, le circuit Paul Ricard retrouve l’une des plus belles épreuves du championnat du monde FIM d’Endurance. Il aura fallu attendre 728 jours pour assister au départ du Bol d’Or.

L’annonce d’une course décisive pour le titre mondialAprès deux courses très disputées en début de saison, le Bol d’Or est un tournant décisif de la saison. Un maximum de 65 points sont à glaner sur l’épreuve et 11 points séparent les quatre équipes en tête du classement provisoire.

FIM EWC Kawasaki, leader motivé du FIM EWC IL Y A 3 HEURES

Une lutte serrée également pour la Coupe du Monde FIM d’Endurance 2021Même rivalité en catégorie Superstock. 2 points seulement séparent les deux équipes en tête et quatre autres teams peuvent prétendre à prendre les commandes du classement de la Coupe du Monde FIM d’Endurance.

Le grand retour du public en FIM EWC depuis les 8 Hours of Sepang 2019Depuis décembre 2019 où le FIM EWC avait fait halte en Malaisie pour les 8 Hours of Sepang, la pandémie mondiale a bouleversé les calendriers mais a surtout éloigné le public des circuits. Depuis fin 2019, le Bol d’Or 2021 sera la première course a retrouvé son public sans limite (mais avec le pass sanitaire).

Une grande fête de la moto avec concerts, animations et village d’exposantsLe Bol d’Or est une fête ! Au programme, de la musique avec le concert de The Limiñanas samedi soir, des exposants et des animations durant tout le week-end. Il sera même possible d’essayer sur route les nouveautés 2021 des constructeurs présents sur le village.

L’accès au paddock pour s’imprégner de l’atmosphère de la courseLe billet enceinte générale donne accès au circuit, à la plupart des tribunes mais aussi au paddock. Une bonne occasion de rencontrer les équipes en pleine préparation de leur course.

La visite des stands pour une rencontre avec les équipes vendredi après-midiPour rencontrer les pilotes et détailler les machines de plus près, il y a un rendez-vous à ne pas manquer. La pitlane sera ouverte au public vendredi de 17 h à 18 h 30 pour une visite des stands. Séances de dédicaces et selfies sont au programme.

L’émotion du départ et de l’arrivée face aux équipes en liceTous ceux qui ont vécu une course d’Endurance sur un circuit s’en souviennent. Le départ et l’arrivée sont deux moments d’émotion intense très particuliers à l’Endurance. L’attente des pilotes en face de leurs machines, la traversée de la piste, l’intensité du départ et à l’arrivée, la mesure des efforts et d’un engagement total durant 24 heures sont magiques.

Le bruit et l’atmosphère de la course la nuitTout aussi magique et unique en Endurance, la nuit. Une atmosphère particulière enveloppe tout le circuit dès la nuit tombée rythmée par les sonorités des différentes machines et les passages aux stands.

Prolonger l’été indien au Paul RicardIl ne fait pas forcément très beau chez vous. Un week-end au Castellet à la mi-septembre, c’est la promesse d’une fin d’été souvent radieuse.

Il est encore temps de réserver votre week-end sur la externalBilletterie Bol d’Orhttps://www.boldor.com/billetterieNone

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Le rythme est donné pour le Bol d’Or 01/09/2021 À 19:04