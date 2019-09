Deuxième en piste lors de la première attribution des points intermédiaires en course, le Suzuki Endurance Racing Team engrange 10 points de plus grâce à sa place de leader à 10 h 30. Moto Ain, leader Superstock sur les deux classements intermédiaires, a déjà empoché 20 points sur ce Bol d’Or.

Les positions à 10 h 30 sont importantes sur cette édition particulière du Bol d ‘Or. Suite à la suspension de la course cette nuit en raison des très mauvaises conditions météo, la deuxième distribution des points intermédiaires aux dix premiers classés dans chaque catégorie a été reportée sur le classement à 10 h 30.

A ce moment de la course, Suzuki Endurance Racing Team menait devant Wójcik Racing Team, BMW Motorrad World Endurance Team, Tecmas BMW GMC et le VRD Igol Pierret Experiences.

Il faut rappeler qu’en début de matinée dimanche, la course a perdu trois de ses leaders, F.C.C. TSR Honda France, YART Yamaha et Webike SRC Kawasaki France sur casse moteur et chutes.

Le Suzuki Endurance Racing Team, 2e lors du premier classement intermédiaire, compte désormais 19 points avant même l’arrivée du Bol d’Or dont le vainqueur empochera 40 points.

Moto Ain fait carton plein en catégorie Superstock. En tête lors des deux classements intermédiaires, Moto Ain a déjà 20 points en poche auxquels s’ajoutent les 4 points acquis pour la 2e place sur la grille de départ dans leur catégorie.

Points intermédiaires EWC à 10 h 30

Points intermédiaires Superstock à 10 h 30

L’article Dix points de plus pour le Suzuki Endurance Racing Team et Moto Ain est apparu en premier sur FIM EWC.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com