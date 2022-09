Dix vainqueurs du Bol d’Or figurent sur une liste des engagés fournie pour la manche décisive du Championnat du monde d’Endurance de la FIM, la semaine prochaine.

Ils font partie d’un plateau de 43 motos qui seront bientôt rassemblées au Circuit Paul Ricard, du 15 au 18 septembre, après quoi le rideau tombera sur une saison pleine d’action de l’EWC.



Seize équipes sont engagées dans la catégorie Formula EWC et 24 en Superstock. Trois formations supplémentaires le sont dans la catégorie Experimental. BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha sont tous représentés.



Les anciens vainqueurs sont Gregg Black, David Checa, Niccolò Canepa, Mike Di Meglio, Jérémy Guarnoni, Sylvain Guintoli, Josh Hook, Matthieu Lagrive, Grégory Leblanc et Étienne Masson. Voici un résumé des changements apportés aux équipages des écuries permanentes de l’EWC.



Watanabe poursuit avec Yoshimura SERT Motul



Après son podium obtenu lors des 43e Coca-Cola 8 Heures de Suzuka, et sur la lancée de ses débuts en MotoGP le week-end dernier,Kazuki Watanabereste dans l’effectif de Yoshimura SERT Motul. Sylvain Guintoli, qui a manqué le rendez-vous de Suzuka pour cause de blessure, doit faire son retour lors du Bol d’Or.



Techer retrouve F.C.C. TSR Honda France, Haslam rejoint le TATI Team Beringer Racing



Alan Techerest de retour chez F.C.C. TSR Honda France, l’équipe qu’il a aidée à gagner le titre EWC en 2017 et 2018. Le Français remplaceGino Rea, qui poursuit sa convalescence après avoir contracté de sérieuses blessures à la tête lors d’une chute durant les essais à Suzuka le mois dernier. Un autre Britannique,Leon Haslam, deuxième des 8 Heures de Suzuka, a été appelé pour suppléer Techer au sein du TATI Team Beringer Racing. L’équipe française, qui aligne une Kawasaki privée, accueille un autre revenant,Bastien Mackels(Belgique), blessé et donc absent lors des 24H SPA EWC Motos.



ERC Endurance-Ducati compte sur Davies, Zanetti quatrième pilote



Multiple vainqueur en Championnat du monde Superbike,Chaz Daviesest engagé pour sa seconde course en EWC par l’équipe allemande ERC Endurance-Ducati qui a désignéLorenzo Zanetticomme quatrième pilote. Zanetti était censé disputer toute la saison EWC mais il s’est blessé lors d’une course en Italie avant l’ouverture de la saison aux 24 Heures Motos.



Le MACO Racing Team accueille Hedelin



Camille Hedelinva prendre le départ du Bol d’Or pour la 13e fois sur la Yamaha de la structure slovaque MACO Racing. Un autre Français,Mathieu Gines, est aligné par le Wójcik Racing Team qui modifie ainsi son équipage de Spa.



Une équipe japonaise en BMW change de braquet



Après avoir couru dans la catégorie Superstock à Spa, l’écurie japonaise TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW monte en Formula EWC pour ses débuts au Bol d’Or avec les pilotesTomoya Hoshino,Takeshi IshizukaetShinichi Nakatomi.



Des changements en Coupe du monde d’Endurance de la FIM



Le Team 202 et BMRT 3D Maxxess Nevers – troisième du général au Bol d’Or l’année dernière – peuvent compter sur les services deSylvain GaucherandetJulien Pilot, qui remplacent respectivementJimmy QueteletVincent Lonboisalignés à Spa.Tom OliversuppléeGian Piero Biancochez TRT27 Bazar 2 La Bécane.Guillaume Antigaintègre le Team 33 Louit April Moto alors que JMA Racing Action Bike a recrutéPaul DufouretMaxime Gucciardi.



Jonathan HardtremplaceEddy Dupuy, présent à Spa, chez RAC41-Chromeburner.Adrian Parassolest de retour chez Pitlane Endurance après avoir été absent en Belgique.Yvan Laetzigprend la place deJan Mohrchez Énergie Endurance.Hugo Robertintègre le Team LH Racing en Superstock.Matt Trueloveest un nouveau venu chez ADSS 97, tout commeLudovic HauseretMickael Gironau sein du Team Aviobike.



La liste provisoire des engagés figure en pièce jointe à ce communiqué de presse.

Ad

FIM EWC La famille de Gino Rea donne des nouvelles rassurantes du pilote accidenté en EWC IL Y A UN JOUR

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com

FIM EWC Les horaires complets du Bol d’Or en EWC IL Y A UN JOUR