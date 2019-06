Double week-end de course

Le Motorsport Arena accueille ce week-end les 8 Hours of Oschersleben mais aussi la 2e manche IDM, championnat Superbike allemand. Plusieurs pilotes vont jouer sur les deux tableaux, FIM EWC et IDM.

Une épreuve d’Endurance de 8 heures dimanche après deux courses de 18 tours en IDM Superbike samedi après-midi, c’est le programme chargé de quatre pilotes engagés sur les 8 Hours of Oschersleben. Parmi eux, deux hommes sont au guidon de machines qui jouent le titre mondial et la Coupe du monde d’Endurance.

Erwan Nigon, titulaire au Team SRC Kawasaki France, est aussi un de pilotes en vue en IDM Superbike. Erwan a déjà décroché le titre IDM Superbike en 2012. Il est 2e au classement provisoire après la première manche au Lausitzring en mai dernier. Ce week-end, il va donc devoir gérer ses deux courses IDM Superbike samedi après-midi et participer, dimanche après-midi, à l’effort du Team SRC Kawasaki France dont l’objectif est de prendre la tête du classement FIM EWC à la veille de la Grande Finale à Suzuka.

« Ca va être difficile car il va falloir garder la tête froide des deux côtés, avoue Erwan Nigon. En IDM, je roule sur la même machine qu’en Endurance (Kawasaki ZX-10R) et avec les mêmes pneus (Pirelli) mais les réglages et le feeling sont différents en particulier côté suspensions et freinage ».

Week-end intensif aussi pour Pepijn Bijsterbosch. Ce pilote néerlandais est au guidon de la BMW du GERT56 by GS Yuasa. Cette équipe allemande est en bonne position pour remporter ce week-end sa première victoire en Coupe du monde FIM d’Endurance Superstock. Pepijn est aussi engagé en IDM Superbike (7e au classement provisoire) sur BMW.

Deux autres pilotes ont un double emploi du temps à Oschersleben. L’Allemand Marc Neumann a été recruté par AM Moto Racing Compétition et le Néerlandais Bobby Bos sera au guidon de la Suzuki Exteria KSPCS Racing Team by Eko.

