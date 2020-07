Doubles ambitions pour le Wójcik Racing Team

De notre partenaire Fimewc.com

Le clan Wójcik Racing Team est venu en force à la mi-juillet au Mans. Avec deux machines engagées dans les deux catégories, Formula EWC et Superstock, et bien placées au classement, l’équipe polonaise veut encore briller aux 24 Heures Motos.

Pour sa troisième saison en championnat du Monde FIM EWC, le Wójcik Racing Team est une équipe très en vue, ou plutôt des équipes très en vue. Car cette formation polonaise managée par Adam Stepien joue sur deux tableaux. La Yamaha 77 est engagée en EWC et la Yamaha 777 en Superstock. La 77 pointe en 3eposition au classement provisoire mondial et la 777 en 4eplace en Coupe du Monde FIM d’Endurance.



Le Wójcik Racing Team soigne donc sa préparation pour les 24 Heures Motos. Toute l’équipe s’est retrouvée en piste au Mans pour les deux journées de tests privés organisées mi-juillet. Il ne manquait à l’appel que l’Australien Broc Parkes, nouvelle recrue de l’ambitieuse équipe Wojcik en EWC. Broc Parkes rejoindra Gino Rea et Axel Maurin au guidon de la 77. En attendant, au Mans il y a quelques jours, Gino Rea et Axel Maurin ont rapidement retrouvé leurs marques en piste. Ils ont pu tester et régler la Yamaha R1 2020.



Au guidon de la 777, le Wójcik Racing Team 2 aligne un équipage 100 % polonais avec Marek Szkopek, Adrian Pasek et Artur Wielebski.



Le bilan est positif après cette remise en piste pour le Wójcik Racing Team. «Nos pilotes sont ravis,annonce Grzegorz Wójcik, patron de l’équipe. Nous avons bouclé beaucoup de kilomètres pour découvrir la nouvelle électronique, la suspension Ohlins et les pneus Dunlop. Nous avons trouvé une bonne configuration de base avec une bonne maîtrise de la consommation en carburant. Nos pilotes sont dans le bon rythme donc nous sommes impatients de revenir au Mans fin août. »

