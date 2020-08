La lutte est rude en tête entre les équipes officielles. Après 2h30 de course, YART Yamaha qui menait les débats vient de chuter.

Après le meilleur départ signé comme très souvent par Gregg Black pour le Suzuki Endurance Racing Team, Mike di Meglio a rapidement placé la F.C.C. TSR Honda France en tête avant que Niccolò Canepa ne place le YART Yamaha aux commandes de la course.

L’équipe Yamaha autrichienne a résisté aux attaques des autres favoris jusqu’à sa chute après 2h30 de course. Dans ce peloton de tête, F.C.C. TSR Honda France, BMW Motorrad World Endurance Team, Suzuki Endurance Racing Team, et Webike SRC Kawasaki France Trickstar se disputent le carré de tête devant Maco Racing Team, VRD Igol Pierret Experiences et le Wójcik Racing Team.