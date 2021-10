Les 6 Hours of Most, finale FIM EWC 2021, est un événement aux enjeux forts et multiples. Samedi 9 octobre, il y a un titre mondial à jouer entre une équipe officielle et un team privé, des places d’honneur à conquérir en EWC comme en Superstock et un nouveau tracé à découvrir pour l’Endurance mondiale en République tchèque.

La lutte pour le titre FIM EWC 2021 à Most est d’autant plus inattendue et captivante qu’elle va opposer une équipe officielle déjà coiffée de 16 couronnes et une équipe privée qui monte saison après saison dans la hiérarchie mondiale.

Association de l’équipe japonaise Yoshimura Suzuki et du Suzuki Endurance Racing Team, Yoshimura SERT Motul est une « nouvelle équipe » en 2021 mais elle allie deux forces historiques de l’Endurance, Yoshimura, grand animateur et 4 fois vainqueur des Suzuka 8 Hours et le SERT, spécialiste de la discipline aux 16 titres mondiaux FIM EWC et champion en titre.

VRD Igol Experiences, équipe française privée soutenue par Yamaha, est la seule à encore pouvoir contester le titre 2021 à Yoshimura SERT Motul. Exemple parfait de recherche de performances et de cohésion, VRD Igol Experiences boucle sa troisième saison en EWC après avoir remporter la Coupe du Monde FIM Superstock 2016-2017.

Champion vs challengerAu guidon de la Suzuki officielle chaussée en Bridgestone, Gregg Black, Xavier Simeon et Sylvain Guintoli vont s’appliquer à accroître leur avance de 36 points au classement mondial. En théorie, cette avance, l’expérience du team et son niveau de performance, laissent peu de chances au challenger.

Mais tout est possible en Endurance. Florian Alt, Florian Marino et Nico Terol vont tout donner au guidon de la Yamaha 333 du VRD Igol Experiences équipée en Dunlop pour saisir la moindre chance de vaincre.

Yoshimura SERT Motul compte deux victoires sur trois courses cette saison mais, comme toutes les formations officielles, elle a connu sa part de malchance au Portugal.

Fidèle à un tableau de marche bien rodé, VRD Igol Experiences a marqué de gros points sur les trois épreuves et se trouve en position de décrocher son premier titre mondial.

VRD Igol Experiences aura aussi à se défendre face à trois équipes officielles veulent terminer la saison sur une victoire et sur la plus haute marche possible dans la hiérarchie mondiale.

F.C.C. TSR Honda France, vainqueur à Estoril mais contraint à l’abandon au Bol d‘Or, est le mieux placé à 16 points seulement de VRD Igol Experiences.

Également contraints à l’abandon au Bol d’Or, Webike SRC Kawasaki France Trickstar et BMW Motorrad World Endurance Team suivent de près.

Il faudra aussi surveiller la Yamaha privée Moto Ain qui vient de finir 2e du Bol d’Or. En 6e position au classement mondial, elle devance l’équipe allemande Motobox Kremer, la Ducati officielle ERC Endurance qui progresse même si elle a dû abandonner au Bol d’Or, le Maco Racing Team qui poursuit sa route avec Anthony West et le YART – Yamaha Official EWC Team. Actuelle 10e dans la hiérarchie mondiale, l’équipe officielle Yamaha autrichienne, régulièrement aux avant-postes aux essais et en début de course, va tenter de monter sur son premier podium de la saison.

Du spectacle en SuperstockSi la Coupe du Monde FIM d’Endurance réservée au Superstock est déjà dans les bras du BMRT 3D Maxxess Nevers, ça va sévèrement batailler pour les places d’honneur dans cette catégorie. Familiers du podium Superstock, les Italiens du No Limits Motor Team sont les mieux placés pour saisir la 2e position au classement final. On peut aussi compter sur le Falcon Racing et le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore pour animer la course en République tchèque.

Des essais libres et les séances qualificatives auront lieu jeudi 7 octobre dès 9 heures à Most. Lors de ce week-end double évènement qui accueille aussi une manche du FIA WTCR, le départ des 6 Hours of Most, finale du FIM EWC 2021, sera donné samedi 9 octobre à 11 h.

