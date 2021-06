Après un début de course très mouvementé, le Yoshimura SERT Motul et le YART – Yamaha Official EWC Team bataillent en tête des 24 Heures Motos. Le Tati Team Beringer Racing résiste en 3e position.

Le duel entre le Yoshimura SERT Motul et le YART – Yamaha Official EWC Team s’est rapidement instauré en tête de la course mais le départ a été particulièrement animé.

Au guidon de la YART Yamaha, Karel Hanika est resté calé sur la grille pour pointer 15e au premier tour.

Une triple chute dès la courbe Dunlop a ensuite touché le Wójcik Racing Team, le RAC41 ChromeBurner et le Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore. Puis la BMW Motorrad World Endurance Team et le VRD Igol Experiences ont connu des alertes mécaniques.

Si au départ, le Tati Team Beringer Racing a joué au coude à coude avec Yoshimura SERT Motul, la Kawasaki privée a cédé face à la remontée rapide de Karel Hanika pour le YART – Yamaha Official EWC Team.

Le duel pour le commandement se joue désormais entre les deux machines officielles mais le Tati Team Beringer Racing résiste à la 3e place.

A 14 heures après 2 heures de course, le F.C.C. TSR Honda France et Webike SRC Kawasaki France Trickstar complètent le Top5.

Meilleur Superstock, le BMRT 3D Maxxess Nevers pointe 6e devant le Wójcik Racing Team 2 et National Motos. Les deux autres favoris, Team 18 Sapeurs-Pompiers CMS Motostore et RAC41 ChromeBurner, retardés en début de course, sont respectivement 37e et 46e.

