Dunlop amplifie son soutien en FIM EWC

Le partenariat initié en 2016 entre Dunlop et Eurosport Events, promoteur du championnat FIM EWC, est reconduit pour les deux prochaines saisons 2019-2020 et 2020-2021. Le « EWC Dunlop Independent Trophy », né de ce partenariat, offre un soutien financier essentiel aux équipes privées qui forment le cœur du championnat du monde FIM d’Endurance.

Le EWC Dunlop Independent Trophy a récompensé 128 teams privés sur les quatre dernières saisons.

Ce partenariat durable entre Dunlop et Eurosport Events permet de soutenir toutes les équipes privées engagées sur une ou plusieurs épreuves de la saison. Pour y participer, ces teams privés doivent utiliser les références pneumatiques désignées par le service Dunlop Motorsport sur chacune des courses.

Dans le cadre de cette collaboration, Dunlop amplifie son soutien au FIM EWC et augmente le montant des primes accordées de 17 % pour un total de 140 000 € cette saison.

Ces primes complémentaires (20 000 €) sont allouées sur les deux courses de 24 heures. Le vainqueur du EWC Dunlop Independent Trophy au Bol d’Or 2019 et aux 24 Heures Motos 2020 recevra 7 000 € contre 5 000 € la saison dernière.

Le EWC Dunlop Independent Trophy est soutenu par Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, le manufacturier Dunlop et chacun des organisateurs des courses de la saison.

François Ribeiro, Head of Eurosport Events

« Les équipes privées constituent l’ADN de l’Endurance. Nous partageons cette philosophie avec Dunlop et nous travaillons ensemble dans ce sens depuis 2016 en organisant le EWC Dunlop Independent Trophy. Il était donc naturel de poursuivre et d’amplifier cette belle initiative. »

Edouard Carpentier, General Manager, Dunlop Motorcycle Europe

« L’Endurance est au cœur des activités racing chez Dunlop. Depuis plus de 130 ans, nous développons en compétition des pneumatiques qui permettent aux pilotes d’être plus performants plus longtemps. En Endurance, la concurrence entre manufacturiers est particulièrement forte mais nous apprécions ce challenge. Les pilotes exigent chaque saison une meilleure longévité des pneumatiques mais aussi une performance constante tour après tour. Dunlop s’est forgé cet état d’esprit ‘plus fort plus longtemps’ et l’EWC est le terrain idéal pour développer des gommes et des structures que nous transférons sur les pneus route. Au cours des trois dernières années, Dunlop a lancé cinq nouveaux pneumatiques hypersport, dont le renommé SportSmart Mk3, tous issus de la technologie éprouvée en EWC.

L’EWC est presque l’un des seuls championnats du monde à permettre aux équipes privées de rivaliser avec les teams officiels. Nous sommes fiers d’offrir un soutien à ces équipes grâce au Dunlop Independent Trophy. Il propose une aide financière aux teams privés qui forment le cœur du championnat et qui bénéficient du même niveau de service et d’assistance technique Dunlop que les teams officiels. »

Primes accordées en EWC Dunlop Independent Trophy 2019-2020

