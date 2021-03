L’équipe officielle Kawasaki repart à la conquête du titre mondial avec un nouveau manufacturier. La ZX-10RR #11 Webike SRC Kawasaki France Trickstar sera chaussée en Dunlop et reste aux mains du trio de pilotes 2020, Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa.

Champion du monde FIM EWC 2018-2019, le team officiel Kawasaki entrera en piste en 2021 en pneus Dunlop. Après une 5e place au classement mondial la saison dernière, l’équipe française managée par Gilles Stafler vise la reconquête du titre mondial.

Ce changement de partenaire imposera un nouveau travail de réglages pour accorder le châssis de la Kawasaki ZX-10RR aux pneumatiques Dunlop. Webike SRC Kawasaki France Trickstar doit également faire face le départ à la retraite de « Bernie », Bernard Lecour, motoriste et pilier du team depuis 2010.

Tout cela n’entame pas la détermination de Gilles Stafler qui dirige cette formation depuis 2009. Il a réorganisé son équipe pour attaquer cette nouvelle saison et repartir à l’assaut du titre mondial.

Un solide trio de pilotesWebike SRC Kawasaki France Trickstar peut aussi s’appuyer sur son trio de pilotes, inchangé depuis 2019. Jérémy Guarnoni, Erwan Nigon et David Checa seront à nouveau au guidon de la Kawasaki #11. Ces trois pilotes avaient décroché le titre de Champion du Monde FIM EWC 2018-2019 pour l’équipe Kawasaki de Gilles Stafler.

Wim Van Achter, Dunlop Motorsport Manager« Nous sommes très excités de travailler avec le team Webike SRC Kawasaki France Trickstar. Ça fait exactement 25 ans que Dunlop et Kawasaki ont gagné leur dernier titre ensemble et nous allons chercher à célébrer cet anniversaire en décrochant une nouvelle médaille d'or ! Dunlop était associé au gagnant de l'année dernière et Kawasaki avait décroché le titre de Champion du Monde l'année précédente. Travailler ensemble montre notre volonté de reconduire ces excellents résultats. »

Gilles Stafler, Team Manager du SRC Kawasaki France Webike Trickstar« Cette saison va être passionnante. Je suis très heureux de l’accord que nous avons trouvé avec Dunlop. Ça me rappelle mes débuts en endurance dans les années 90 et nos premiers titres de Champion du Monde en 750cc. Nous aurons des relations privilégiées avec Dunlop et nous viserons donc le titre. Nous ressentons beaucoup d’envie et d’effervescence chez Dunlop et nous allons tout donner ! Le fait d’être « Team Factory » va nous permettre de faire des tests privés avec Dunlop. Nous ferons du développement et aurons le meilleur matériel possible pour toutes les circonstances (slick, pluie, mixte…). Nous sommes impatients de démarrer nos premiers tests ! »

