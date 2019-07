Duo inédit pour Omega Maco Racing

L’équipe slovaque Omega Maco Racing est au départ des Suzuka 8 Hours avec le champion polonais Pawel Szkopek et le champion du monde d’Endurance James Ellison.

La saison a été difficile pour le Maco Racing en championnat du monde d’Endurance FIM EWC avec un unique résultat dans le Top20 aux 8 Hours of Slovakia Ring. L’équipe slovaque est pourtant au départ des Suzuka 8 Hours. Sollicité par le champion polonais Pawel Szkopek, le team Omega Maco Racing aligne sa Yamaha sur la finale japonaise FIM EWC avec un autre champion, le Britannique James Ellison. Champion du monde d’Endurance en 2003 avec le Team Phase One, James Ellison a terminé 4e des Suzuka 8 Hours cette année là. Passé par le MotoGP et le championnat British Superbike, il a participé avec Pawel Szkopek au championnat du monde FIM Supersport.

Pawel Szkopek et James Ellison seront au guidon de la Yamaha #14 Omega Maco Racing en 29e position sur la grille de départ.

