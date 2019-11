Embarquement pour Sepang

Coup d’envoi des 8 Hours of Sepang au départ d’Europe ! Les machines des équipes européennes viennent de prendre la mer, direction la Malaisie.

Les machines européennes engagées sur les 8 Hours of Sepang sont en route pour la Malaisie. Onze containers viennent de quitter Le Havre en France et deux autres sont partis du port de Gênes en Italie grâce à la logistique assurée par SEL, Sport & Events Logistics, partenaire du championnat FIM EWC.

Plus de 1 100 m3 et 150 tonnes de matériel ont pris la mer pour la Malaisie. Neuf containers abritent les machines et les pièces des équipes sous contrat engagées sur les 8 Hours of Sepang, à raison de trois à quatre teams par container embarqué. Deux containers sont dédiés aux pneumatiques Dunlop.

Ces bateaux au départ du Havre et de Gênes sont attendus en Malaisie fin novembre. Un autre voyage de quatre containers sera organisé au départ de Nagoya mi-novembre pour les équipes japonaises engagées à Sepang.

