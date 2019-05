Empoignade annoncée à Oschersleben

Les 8 Hours of Oschersleben sont une étape décisive du championnat FIM EWC. Avant-dernière manche de la saison 2018-2019 avant la Grande Finale aux Suzuka 8 Hours, ce rendez-vous en Allemagne annonce une très sévère bagarre entre une poignée d’équipes en position de jouer le titre mondial. Pour les teams Superstock, la Coupe du monde sera attribuée aux 8 Hours of Oschersleben, finale pour cette catégorie.

Le Suzuki Endurance Racing Team arrive en Allemagne en tête du classement mondial avec 10 points d’avance sur le Team SRC Kawasaki France. Le duel entre ces deux équipes officielles est donc annoncé aux 8 Hours d’Oschersleben. Et d’autres prétendants se pressent dans leur sillage alors que 30 points sont à prendre pour le vainqueur sans compter les points supplémentaires accordés aux cinq premières équipes sur la grille de départ.

Wepol Racing, challenger performant

On surveillera en particulier le Wepol Racing, équipe privée très performante. Ses plus « mauvais » résultats depuis le début de saison sont des 4e places aux 8 Hours of Slovakia Ring et aux 24 Heures Motos. Le podium est à la portée de cette équipe allemande sur Yamaha managée par Rico Penzkofer et son trio de pilotes, Sheridan Morais, Daniel Webb et Michael Laverty. Elle pointe à 14 points seulement du Suzuki Endurance Racing Team et affiche clairement son intention de jouer les trouble-fêtes parmi les équipes officielles.

Wepol Racing devance au classement le YART Yamaha et le F.C.C. TSR Honda France. L’équipe autrichienne et l’équipe japonaise, championne du monde en titre, ont repris pied dans le Top5 mondial après leur 1ère et 2ème place en Slovaquie mais elles comptent encore respectivement 26 et 34 points de retard sur le leader. Elles jetteront donc toutes leurs forces dans cette confrontation aux 8 Hours of Oschersleben comme le Honda Endurance Racing et le Bolliger Team Switzerland, 6ème et 7ème au classement mondial. Autre challenger turbulent à surveiller, le VRD Igol Pierret Expériences, 5e en Slovaquie.

Pour ERC-BMW Motorrad Endurance, c’est l’heure de la revanche. Après trois abandons sur les trois premières courses de la saison, l’équipe officielle allemande va jouer son va-tout devant son public. L’an dernier, elle avait terminé quatrième à Oschersleben.

Une finale Superstock survoltée

Après la course folle des Superstock en Slovaquie, il faut s’attendre à une finale particulièrement disputée en Allemagne. LE GERT56 by GS Yuasa arrive en tête de la Coupe du monde FIM Superstock mais la concurrence pousse très fort. Trois équipes pointent ex-aequo à 11 points du leader, le Junior Team LMS Suzuki, BMRT 3D Maccio Racing et Moto Ain. Le Team 33 Coyote Louit Moto, 3e Superstock en Slovaquie, sera aussi l’un des prétendants à la victoire et à la Coupe du monde.

Premiers essais officiels sur le circuit d’Oschersleben en soirée jeudi 6 juin pour les essais de nuit avant les essais libres et les premières qualifications vendredi 7 juin.

Le départ des 8 Hours of Oschersleben sera donné dimanche 9 juin à 13 h CEST.

