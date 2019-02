Endurance rime avec dimanche à Oschersleben

Les 8 Hours of Oschersleben seront le temps fort d’une grande fête du sport moto du 6 au 9 juin. Profitant de ce long week-end de Pentecôte, les 8 Hours of Oschersleben se disputeront le dimanche 9 juin. Le circuit allemand accueillera aussi l’European Endurance Legends Cup et le championnat Superbike national IDM.

Habituellement disputées le samedi, les 8 Hours of Oschersleben 2019 s’élanceront exceptionnellement dimanche 9 juin à 13 h sur le Motosport Arena en Allemagne. Cette 4e manche FIM EWC 2018-2019 sera l’épreuve phare d’un grand week-end de sport moto qui associera l’Endurance moderne et classique et de la vitesse.

Du 6 au 9 juin, Oschersleben accueillera, entre autres, la troisième et dernière manche de l’European Endurance Legends Cup et l’IDM, le très disputé championnat Superbike d’Allemagne.

Les premiers essais libres débuteront jeudi 6 juin. Les qualifications FIM EWC sont programmées vendredi après-midi et samedi matin. Les 8 Hours of Oschersleben se disputeront dimanche 9 juin de 13 h à 21 h CET.

La course sera à suivre en direct sur Eurosport dès 12 h 45. Cette 4e manche du championnat FIM EWC 2018-2019 est particulièrement décisive. Ce sera l’épreuve finale pour les équipes Superstock et l’avant-dernière manche pour les Formula EWC avant les Suzuka 8 Hours Grande Finale fin juillet au Japon.

8 Hours of Oschersleben – Horaires prévisionnels

