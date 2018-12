Erwan Nigon rejoint le Team SRC Kawasaki France

Erwan Nigon sera au guidon de la ZX-10R du Team SRC Kawasaki France aux côtés de David Checa et Jérémy Guarnoni pour les prochaines épreuves FIM EWC 2018-2019.

Erwan Nigon est de retour chez Kawasaki. Le pilote français, champion de France Superbike 2010 et champion d’Allemagne IDM Superbike en 2012, affiche aussi une impressionnante expérience en Endurance. Il a déjà cinq constructeurs et cinq écuries officielles à son actif. Il a roulé avec le Team Kawasaki France (2008), GMT94 Yamaha (2009), BMW Motorrad France (2011/2013), Suzuki Endurance Racing Team (2014) et Honda Endurance Racing (2018). Son palmarès compte de nombreux podiums en Endurance dont une victoire en 2014 aux 24 Heures Motos.

Erwan Nigon rejoint deux autres pilotes expérimentés qui étaient au guidon de la Kawasaki #11 au Bol d’Or, David Checa et Jérémy Guarnoni.

L’Espagnol David Checa est triple champion du monde FIM EWC 2004, 2014 et 2016-2017. Il compte de nombreux podiums en Endurance dont deux victoires aux 24H Motos et au Bol d’Or et une superbe 3e place aux Suzuka 8 Hours 2012.

Le Français Jérémy Guarnoni, pilote issu du Superstock 1000 FIM Cup, a déjà gagné le Bol d’Or 2013 avec le Team SRC Kawasaki France.

Le Team SRC Kawasaki France arrivera donc aux 24 Heures Motos avec un trio taillé pour la victoire.

